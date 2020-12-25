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Премьер-министр Сербии первой в стране сделала вакцину против COVID-19

Премьер-министр Сербии первой в стране сделала вакцину против COVID-19 Премьер-министр Сербии Ана Брнабич первой в стране сделала вакцину против COVID-19, положив начало кампании массовых прививок, разработанных Pfizer и BioNTech.
Другие страны
25 декабря 2020 г. 05:14
Премьер-министр Сербии первой в стране сделала вакцину против COVID-19
Ана Брнабич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич первой в стране сделала вакцину против COVID-19, положив начало кампании массовых прививок, разработанных Pfizer и BioNTech.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Для меня большая честь сделать это для своей страны и стать первой, открывшей путь другим гражданам к вакцинации", - сказала Брнабич после прививки в Институте вирусологии, вакцин и сывороток в Белграде.

Она отметила, что поставки китайской вакцины Sinopharm и российской Sputnik V должны начаться в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.

По ее словам, что президент Александр Вучич, скорее всего, получит вакцину Sinopharm. В следующем году Сербия также получит вакцины AstraZeneca и Moderna.

Большая часть вакцин Pfizer/BioNTech будет предоставлена пожилым людям, проживающим в домах престарелых.

Накануне, минздрав Сербии сообщил о 4 426 случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа и 52 смертельных исходах.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyanın baş naziri ölkədə birinci olaraq COVID-19-a qarşı peyvənd edildi

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