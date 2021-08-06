Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение

Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес получил ранение во время акций протеста в столице страны, городе Кингстаун.

Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес получил ранение во время акций протеста в столице страны, городе Кингстаун.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг новостной портал Loop News.

Отмечается, что в данный момент глава правительства находится в больнице. По предварительной информации, один из протестующих против медицинской реформы бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы головы. В это время Гонсалвес возвращался на заседание парламента.

Канцелярия главы правительства сообщила, что политик восстанавливается под присмотром врачей больницы, где останется на ночь.

"Премьер-министр сейчас идет на поправку под присмотром персонала больницы. Он останется там на ночь под наблюдением (врачей), - говорится в заявлении. - Он заверил, что никакие незаконные действия не помешают ему заниматься делами во благо народа и демократии".

Офис главы кабмина отмечает, что Гонсалвес не выступает против "мирных демонстраций как основного права, закрепленного в конституции", однако "использование насилия в политических целях совершенно недопустимо". "Такой поступок подлежит безоговорочному осуждению. В равной степени должны быть осуждены подстрекатели и закулисные авторы", - говорится в заявлении канцелярии.

Отметим, что протестующие выступают против ряда поправок в закон о здравоохранении, которые предполагают в том числе обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса.