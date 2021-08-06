О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес получил ранение во время акций протеста в столице страны, городе Кингстаун.
Другие страны
6 августа 2021 г. 07:24
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение
Ральф Гонсалвес

Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес получил ранение во время акций протеста в столице страны, городе Кингстаун.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг новостной портал Loop News.

Отмечается, что в данный момент глава правительства находится в больнице. По предварительной информации, один из протестующих против медицинской реформы бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы головы. В это время Гонсалвес возвращался на заседание парламента.

Канцелярия главы правительства сообщила, что политик восстанавливается под присмотром врачей больницы, где останется на ночь.

"Премьер-министр сейчас идет на поправку под присмотром персонала больницы. Он останется там на ночь под наблюдением (врачей), - говорится в заявлении. - Он заверил, что никакие незаконные действия не помешают ему заниматься делами во благо народа и демократии".

Офис главы кабмина отмечает, что Гонсалвес не выступает против "мирных демонстраций как основного права, закрепленного в конституции", однако "использование насилия в политических целях совершенно недопустимо". "Такой поступок подлежит безоговорочному осуждению. В равной степени должны быть осуждены подстрекатели и закулисные авторы", - говорится в заявлении канцелярии.

Отметим, что протестующие выступают против ряда поправок в закон о здравоохранении, которые предполагают в том числе обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
1 августа 2021 г. 14:20
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
2 августа 2021 г. 18:01
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi