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Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдовой

Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдовой Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался за объединение Румынии с Молдовой.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 16:14
Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдовой

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался за объединение Румынии с Молдовой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью агентству DCNews.

"И я поддерживаю объединение <...>, - сказал глава правительства. - Это мое право! Я продолжаю верить в объединение Республики Молдова и Румынии. Произойдет ли это внутри ЕС, или мы найдем [другой путь]. Несомненно!"

"Республика Молдова устойчива, благодаря помощи Румынии, это правда, - подчеркнул Чолаку. - В Республике Молдова живут такие же румыны, как и я. Произошла историческая несправедливость <...>. Я не могу изменить прошлое, а настоящее это - следствие прошлого. Однако я могу вместе с вами построить будущее".

Румынскому премьеру ответил лидер крупнейшей в Молдовы Партии социалистов, бывший молдавский президент Игорь Додон. "Право румынских политиков (желать объединения, аннексии) останавливается точно там, где начинаются наши права и свободы, молдаван, - написал он в Telegram-канале. - Наши национальные интересы заключаются в том, чтобы сохранить молдавскую государственность и идентичность. Дорогие румынские соседи, мы друзья и братья, но не теряйте чувства меры, это нехорошо", - отметил Додон.

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