О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-министр Румынии по решению руководства своей партии сложит полномочия

Премьер-министр Румынии по решению руководства своей партии сложит полномочия Исполнительное бюро Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло в понедельник решение, согласно которому Николае Чукэ должен сложить полномочия назначенного премьер-министра.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 08:20
Премьер-министр Румынии по решению руководства своей партии сложит полномочия
Николае Чукэ

Исполнительное бюро Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло в понедельник решение, согласно которому Николае Чукэ должен сложить полномочия назначенного премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

"Исполнительное бюро НЛП предложило назначенному премьеру Николае Чукэ сложить мандат, - приводит агентство слова лидера НЛП Флорина Кыцу. - Таково решение Исполнительного бюро. Второе решение - предложить Национальному политическому бюро начать переговоры со всеми демократическими силами в парламенте Румынии с целью формирования большинства".

В свою очередь Чукэ заявил, что решение Исполнительного бюро вызвано тем, что в парламенте не удалось создать большинство в поддержку планировавшегося правительства меньшинства, состоящего из министров НЛП и Демократического союза венгров Румынии.

Политический кризис вспыхнул в Румынии в начале сентября в результате конфликта между НЛП и партией "Союз за спасение Румынии", которая в результате вышла из правоцентристской коалиции. Парламент Румынии 5 октября вынес правительству Кыцу вотум недоверия. Попытка лидера "Союза за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства завершилась 20 октября неудачей, и президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября выдвинул нового кандидата в премьер-министры - Чукэ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
31 октября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi