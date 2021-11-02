Премьер-министр Румынии по решению руководства своей партии сложит полномочия

Исполнительное бюро Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло в понедельник решение, согласно которому Николае Чукэ должен сложить полномочия назначенного премьер-министра.

Исполнительное бюро Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло в понедельник решение, согласно которому Николае Чукэ должен сложить полномочия назначенного премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres .

"Исполнительное бюро НЛП предложило назначенному премьеру Николае Чукэ сложить мандат, - приводит агентство слова лидера НЛП Флорина Кыцу. - Таково решение Исполнительного бюро. Второе решение - предложить Национальному политическому бюро начать переговоры со всеми демократическими силами в парламенте Румынии с целью формирования большинства".

В свою очередь Чукэ заявил, что решение Исполнительного бюро вызвано тем, что в парламенте не удалось создать большинство в поддержку планировавшегося правительства меньшинства, состоящего из министров НЛП и Демократического союза венгров Румынии.

Политический кризис вспыхнул в Румынии в начале сентября в результате конфликта между НЛП и партией "Союз за спасение Румынии", которая в результате вышла из правоцентристской коалиции. Парламент Румынии 5 октября вынес правительству Кыцу вотум недоверия. Попытка лидера "Союза за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства завершилась 20 октября неудачей, и президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября выдвинул нового кандидата в премьер-министры - Чукэ.