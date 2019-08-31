Премьер-министр Пакистана заявил, что риск столкновения между его страной и Индией растет

Мировому сообществу следует принять меры в связи с ситуацией в Кашмире, поскольку угроза военной конфронтации между Исламабадом и Нью-Дели становится все более серьезной.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом выразил мнение премьер-министр Пакистана Имран Хан в статье, опубликованной в пятницу в газете The New York Times.

"Если мир ничего не сделает, чтобы остановить нападки Индии на Кашмир и его жителей, будут последствия для всего мира, учитывая, что два государства, обладающие ядерным оружием, все ближе к прямому военному столкновению", - предупредил Хан.