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Премьер-министр Пакистана заявил, что риск столкновения между его страной и Индией растет

​Премьер-министр Пакистана заявил, что риск столкновения между

Мировому сообществу следует принять меры в связи с ситуацией в Кашмире, поскольку угроза военной конфронтации между Исламабадом и Нью-Дели становится все более серьезной.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом выразил мнение премьер-министр Пакистана Имран Хан в статье, опубликованной в пятницу в газете The New York Times.

"Если мир ничего не сделает, чтобы остановить нападки Индии на Кашмир и его жителей, будут последствия для всего мира, учитывая, что два государства, обладающие ядерным оружием, все ближе к прямому военному столкновению", - предупредил Хан.

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