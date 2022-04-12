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Премьер-министр Пакистана объявил о новой политике правительства

Премьер-министр Пакистана объявил о новой политике правительства Недавно избранный премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна поддерживает дружеские отношения с Турцией и что Анкара всегда была близка к Исламабаду
Другие страны
12 апреля 2022 г. 09:27
Премьер-министр Пакистана объявил о новой политике правительства

Недавно избранный премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна поддерживает дружеские отношения с Турцией и что Анкара всегда была близка к Исламабаду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

23-й премьер-министр Пакистана раскритиковал внешнюю политику Имрана Хана, сославшись на отказ страны от своих стратегических партнеров и друзей и ее молчание по Кашмиру.

Защищая тот факт, что Турция добилась значительного прогресса под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Шариф сказал, что "Турция всегда поддерживала Пакистан и народ Кашмира в кашмирском вопросе. Турция всегда поддерживала народ Кашмира".

"Турцию и Пакистан связывают неразрывные узы", — сказал Шариф.

Подчеркнув, что Китай является союзником Пакистана и в хорошие, и в плохие времена, премьер-министр подчеркнул важность хороших отношений с Пекином. Он сказал, что предыдущее правительство пыталось ослабить дружбу между Китаем и Пакистаном. Премьер-министр подчеркнул, что никто не может разорвать китайско-пакистанскую дружбу.

Подчеркнув важность хороших отношений с Саудовской Аравией, Турцией, Евросоюзом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Великобританией и Ираном, Шариф подчеркнул необходимость укрепления отношений с США на основе равноправия.

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