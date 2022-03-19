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Премьер-министр Нидерландов встретится в Анкаре с Эрдоганом

Премьер-министр Нидерландов встретится в Анкаре с Эрдоганом Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Турция имеет важную роль для обороны восточного крыла альянса в рамках НАТО.
Другие страны
19 марта 2022 г. 04:43
Премьер-министр Нидерландов встретится в Анкаре с Эрдоганом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Турция имеет важную роль для обороны восточного крыла альянса в рамках НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Он отметил, что встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре во вторник.

"Странам НАТО необходимо продолжать интенсивные переговоры друг с другом. Турция, конечно, очень важна в НАТО для обороны восточного фланга», - сказал Рютте.

По мнению премьер-министра Нидерландов, Германия не должна быть единственной страной, устанавливающей контакты с Турцией: "Германия - одна из немногих стран ЕС, ведущих интенсивные переговоры с Турцией. Хотя мы не согласны по каждому вопросу, но считаю своим долгом установить хорошие отношения с Турцией".

Премьер-министр Нидерландов добавил, что двусторонние отношения с Турцией всегда были хорошими: "Я поеду в Анкару во вторник, чтобы встретиться с президентом Эрдоганом".

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Версия на азербайджанском языке Niderlandın Baş naziri Ərdoğanla görüş üçün gələn həftə Türkiyəyə gedəcək  

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