Премьер-министр Нидерландов встретится в Анкаре с Эрдоганом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Турция имеет важную роль для обороны восточного крыла альянса в рамках НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Турция имеет важную роль для обороны восточного крыла альянса в рамках НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Он отметил, что встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре во вторник.

"Странам НАТО необходимо продолжать интенсивные переговоры друг с другом. Турция, конечно, очень важна в НАТО для обороны восточного фланга», - сказал Рютте.

По мнению премьер-министра Нидерландов, Германия не должна быть единственной страной, устанавливающей контакты с Турцией: "Германия - одна из немногих стран ЕС, ведущих интенсивные переговоры с Турцией. Хотя мы не согласны по каждому вопросу, но считаю своим долгом установить хорошие отношения с Турцией".

Премьер-министр Нидерландов добавил, что двусторонние отношения с Турцией всегда были хорошими: "Я поеду в Анкару во вторник, чтобы встретиться с президентом Эрдоганом".