Премьер-министр Мали Сумейлу Бубей Маига и его правительство уходят в отставку.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице администрации президента страны в Twitter, передает Report.

«В письме от 18 апреля 2019 года премьер-министр Сумейлу Бубей Маига представил президенту страны заявление о своей отставке и об отставке членов правительства в соответствии с 38-й статьёй конституции», — сообщается в тексте.

Отмечается, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра и правительства.

Ранее армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.