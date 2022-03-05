Премьер-министр Ливии подал в отставку

Премьер-министр Ливии Абдель Хамида Дбейбы подал в отставку.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамида Дбейбы подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении правительства.

"В этих сложных условиях, которые переживает страна, в условиях розни, чинимых внутренними и внешними силами заговоров, разгула вооруженных группировок Абдель Хамид Дбейба принял решение подать в отставку. Оно было принято после тщательного изучения ситуации в стране в интересах ливийцев и в высших национальных интересах страны, а также во избежание кровопролития в государстве и в столице - в частности", - отмечается в сообщении.

Ранее, 10 февраля, автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы попал под обстрел в Триполи. Обстрел машины Дбейбы случился буквально накануне заседания в парламенте по переизбранию премьера.