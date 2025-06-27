Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета

Премьер-министр Ливана Наваф Салам раскритиковал израильскую атаку на юг страны.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам раскритиковал израильскую атаку на юг страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, глава ливанского правительства заявил, что "решительно осуждает" израильские атаки по району Набатия.

Он назвал эти действия "вопиющим нарушением национального суверенитета и договоренностей о прекращении боевых действий, достигнутых в ноябре прошлого года, а также угрозой стабильности, которую мы стремимся сохранить".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.

В последние дни Израиль активизировал атаки на объекты "Хезболлы" на юге страны, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключённое в ноябре прошлого года.