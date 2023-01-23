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Премьер-министр Кувейта подал прошение об отставке правительства

Премьер-министр Кувейта подал прошение об отставке правительства Глава Совета министров (правительства) Кувейта Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах объявил сегодня, что подал наследному принцу Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху прошение об отставке кабмина.
Другие страны
23 января 2023 г. 19:40
Премьер-министр Кувейта подал прошение об отставке правительства

Глава Совета министров (правительства) Кувейта Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах объявил сегодня, что подал наследному принцу Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху прошение об отставке кабмина.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство КУНА.

По его данным, это состоялось на заседании правительства.

Ранее газета Al Anba сообщила о вероятности такого шага со стороны Совета министров ввиду очередного кризиса в отношениях с Национальным собранием (парламентом) страны. На этот раз поводом для него стали разногласия по отчетам правительства по займам.

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Версия на английском языке Kuwait PM submits resignation of cabinet
Версия на азербайджанском языке Küveytin Baş naziri hökumətin istefasını təqdim edib

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