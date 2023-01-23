Премьер-министр Кувейта подал прошение об отставке правительства

Глава Совета министров (правительства) Кувейта Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах объявил сегодня, что подал наследному принцу Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху прошение об отставке кабмина.

Глава Совета министров (правительства) Кувейта Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах объявил сегодня, что подал наследному принцу Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху прошение об отставке кабмина.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство КУНА.

По его данным, это состоялось на заседании правительства.

Ранее газета Al Anba сообщила о вероятности такого шага со стороны Совета министров ввиду очередного кризиса в отношениях с Национальным собранием (парламентом) страны. На этот раз поводом для него стали разногласия по отчетам правительства по займам.