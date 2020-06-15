​Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Мухаммедкалый Абылгазиев https://report.az/storage/news/b97174f6dc8d51c6d3cc53b809db563d/4ff6e2a0-ddbc-45f6-a225-ae0349a7efe0_292.jpg

Глава кыргызского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном пресс-службой кабмина республики сообщении.

"Я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызстана", - цитирует пресс-служба текст заявления М.Абылгазиева. Он пояснил в своем заявлении, что две недели назад им было принято решение взять краткосрочный отпуск на фоне прозвучавших в его адрес обвинений в причастности к "переоформлению радиочастотных ресурсов". Данное решение было принято "во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы".

"Хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан. Ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра", - сообщил он.

М.Абылгазиев возглавлял правительство Киргызстана более двух лет. Официально он покинет свою должность после подписания президентом страны Сооронбаем Жээнбековым соответствующего указа.