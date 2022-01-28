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Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что уходит на пятидневный карантин после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.
Другие страны
28 января 2022 г. 05:47
Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что уходит на пятидневный карантин после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Прошлой ночью я узнал, что контактировал с заразившимся COVID-19. Результат моего экспресс-теста был отрицательным. Я следую правилам Минздрава Оттавы и ухожу на самоизоляцию на пять дней", - заявил Трюдо.

При этом премьер-министр отметил, что по-прежнему чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın Baş naziri koronavirus xəstəsi ilə təmasdan sonra özünü təcrid edib

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