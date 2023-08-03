Премьер-министр Канады расстался с женой

Глава правительства Канады Джастин Трюдо и его жена Софи сообщили, что расстаются после 18 лет совместной жизни.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо и его жена Софи сообщили, что расстаются после 18 лет совместной жизни.

Как передает Report, об этом сам премьер-министр написал в соцсетях.

"Софи и я хотели бы сообщить, что после многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться. Мы остаемся родными людьми, связанными любовью и уважением друг к другу и ко всему, что построили и продолжим строить вместе", - написал 51-летний премьер.

Его офис сообщил, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании.

"Они позаботились о том, чтобы в связи с их решением были приняты необходимые юридические и этические шаги, и продолжат поступать так и впредь", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Соглашение о раздельном проживании в Канаде является не формальным разводом, который утверждает суд, а юридически оформленным решением супругов о расставании. Раздельное проживание дает время на урегулирование если не отношений пары, то, по крайней мере, вопросов, связанных с финансовым аспектом развода и опекой над детьми. Раздельное проживание в течение года может быть основанием для окончательного развода.

"Во имя благополучия наших детей мы просим уважительно отнестись к нашей и их личной жизни", - попросил премьер страны.

Его пресс-служба уточнила, что бывшие супруги продолжат совместно воспитывать троих несовершеннолетних детей и "канадцы могут рассчитывать на то, что будут часто видеть их вместе". "Со следующей недели семья уедет на совместный отдых", - сообщили в офисе Трюдо.

Трюдо женился на журналистке Софи Грегори в 2005 году. Тогда же она покинула работу в медиа и с тех пор занимается благотворительностью, выступает за половое равноправие, права женщин и защиту климата. У супругов трое детей 15, 14 и 9 лет.