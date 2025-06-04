Премьер-министр Канады назвал незаконными новые американские тарифы

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал новые американские тарифы незаконными и необоснованными, а также заявил, что Оттаве потребуется время, чтобы дать ответ на эти действия Вашингтона.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал новые американские тарифы незаконными и необоснованными, а также заявил, что Оттаве потребуется время, чтобы дать ответ на эти действия Вашингтона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Последние американские пошлины на сталь и алюминий необоснованны и незаконны", - сказал глава правительства журналистам, отметим, что Оттаве "потребуется некоторое время, но немного, прежде чем отреагировать".

Карни пояснил, что Канада в настоящее время продолжает вести переговоры по тарифам с США, а действия Вашингтона, как он выразился, не направлены конкретно против Канады, а носят глобальный характер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увеличении таможенных пошлин на импорт стали с 25% до 50%. Также сообщалось, что увеличение пошлин затронет и американский импорт алюминия. По словам Трампа, администрация США повысит пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50% начиная с 4 июня.