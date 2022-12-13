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Премьер-министр: К концу года нанесенный экономике Украины в результате войны ущерб удвоится до $700 млрд

Премьер-министр: К концу года нанесенный экономике Украины в результате войны ущерб удвоится до $700 млрд К концу этого года ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, удвоится - до $700 млрд.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 20:53
Премьер-министр: К концу года нанесенный экономике Украины в результате войны ущерб удвоится до $700 млрд

К концу этого года ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, удвоится - до $700 млрд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал премьер Украины Денис Шмыгаль на экономическом форуме в Париже.

"По нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. К концу года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, так как разрушения продолжаются", - отметил он.

При этом премьер подчеркнул, что из-за войны страдают все сектора экономики страны.

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Версия на азербайджанском языке Şmıqal: “İlin sonuna qədər Ukrayna iqtisadiyyatına dəymiş ziyan 700 milyard dollara çatacaq”

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