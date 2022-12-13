Премьер-министр: К концу года нанесенный экономике Украины в результате войны ущерб удвоится до $700 млрд

К концу этого года ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, удвоится - до $700 млрд.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал премьер Украины Денис Шмыгаль на экономическом форуме в Париже.
"По нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. К концу года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, так как разрушения продолжаются", - отметил он.
При этом премьер подчеркнул, что из-за войны страдают все сектора экономики страны.