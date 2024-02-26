Премьер-министр Йемена прибыл в Москву с официальным визитом

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Бен Мубарак приехал в Россию со своим первым заграничным визитом в должности премьер-министра республики. Он был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который занимает с конца 2020 года.

Ожидается, что в Москве он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также уточняется возможность встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пояснили ТАСС в посольстве республики в РФ.

В преддверии визита йеменское государственное агентство Saba сообщило, что в ходе запланированных переговоров бен Мубарак намерен поднять вопросы двусторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".