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Премьер-министр Йемена прибыл в Москву с официальным визитом

Премьер-министр Йемена прибыл в Москву с официальным визитом Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 21:08
Премьер-министр Йемена прибыл в Москву с официальным визитом

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Бен Мубарак приехал в Россию со своим первым заграничным визитом в должности премьер-министра республики. Он был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который занимает с конца 2020 года.

Ожидается, что в Москве он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также уточняется возможность встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пояснили ТАСС в посольстве республики в РФ.

В преддверии визита йеменское государственное агентство Saba сообщило, что в ходе запланированных переговоров бен Мубарак намерен поднять вопросы двусторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

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