Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак подал в отставку.

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак подал в отставку.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

"Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении бен Мубарака.

Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Также подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе.

Он был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года.