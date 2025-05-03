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Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена подал в отставку Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак подал в отставку.
Другие страны
3 мая 2025 г. 17:16
Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак подал в отставку.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

"Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении бен Мубарака.

Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Также подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе.

Он был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Yəmənin Baş naziri istefa verib

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