Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак подал в отставку.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.
"Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении бен Мубарака.
Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Также подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе.
Он был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года.