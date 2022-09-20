Премьер-министр Израиля вылетел в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Премьер-министр Израиля Яир Лапид вылетел во вторник в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. На полях форума у него запланированы переговоры с главой всемирной организации и руководителями ряда государств.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид вылетел во вторник в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. На полях форума у него запланированы переговоры с главой всемирной организации и руководителями ряда государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Визит будет включать встречи с главами государств, в четверг я представляю Израиль на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует издание заявление премьера, сделанное им перед вылетом в Нью-Йорк. Лапид отметил, что будет говорить о праве Израиля на безопасность, а также о "вкладе в региональную стабильность и международное сотрудничество" еврейского государства.

Газета отмечает, что одной из главных тем выступления Лапида с трибуны ООН станут перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По информации издания, на вторую половину дня 20 сентября у Лапида запланированы переговоры в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Глава израильского кабмина 21 сентября намерен провести встречу с новым премьером Великобритании Лиз Трасс, планируются переговоры с представителями других государств, о которых сообщат позже, указывает газета.