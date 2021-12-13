Премьер-министр Израиля прибыл в ОАЭ с первым официальным визитом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби в рамках исторического визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби в рамках исторического визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", этот визит проходит по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В аэропорту премьер-министра Нафтали Беннета встретил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

Это первый официальный визит главы правительства Израиля в ОАЭ. Напомним, что в марте этого года Эмираты должен был посетить Биньямин Нетаньяху, находившийся тогда на посту премьер-министра. Но визит был отменен из-за проблем, возникших в отношениях с Амманом и его отказа дать добро на следование израильского самолета через воздушное пространство Иордании.

Перед вылетом в Абу-Даби Нафтали Беннет заявил, что этот визит, в ходе которого он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом, а также с министрами ОАЭ и высокопоставленными чиновниками, "призван послужить углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах. Отношения прекрасные и разносторонние".