Блинкен: В борьбе с боевиками ХАМАС Израилю следует беречь мирное население

Израилю в борьбе с боевиками ХАМАС необходимо избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Израилю в борьбе с боевиками ХАМАС необходимо избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Очень важно принять все возможные меры, чтобы не нанести ущерба мирным жителям. Мы скорбим обо всех унесенных жизнях вне зависимости от веры и национальности [погибших]", - отметил он.

Блинкен повторил предупреждение президента США Джо Байдена относительно атак на Израиль со стороны других государств или террористов, подчеркнув, что США вступятся за Израиль в случае такого нападения.

"Здесь в Израиле и где бы то ни было мы повторим кристально-ясное предупреждение, с которым президент Байден выступил вчера. Оно обращено к любому противнику: будь то государство или внегосударственное образование, задумывающееся о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль. Не стоит! США поддержат Израиль", - сказал он.

Блинкен также сообщил, что четыре партии грузов с продукцией оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые поставки уже в пути. Он добавил, что по мере роста потребностей Израиля в защите Госдепартамент будет проводить работу с Конгрессом США, чтобы их удовлетворять.

16.12

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за визит.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, Нетаньяху выступил на совместной пресс-конференции с Блинкеном.

“Спасибо вам, спасибо президенту Байдену и спасибо американскому народу за вашу невероятную поддержку Израиля в нашей войне против варваров ХАМАСА”, - сказал Нетаньяху, отметив, что этот визит “является еще одним примером недвусмысленной поддержки Израиля Америкой”.

Нетаньяху отметил, что у него нет сомнений в том, что силы цивилизации победят. “Это время, особое время, особенное время, когда мы все должны стоять во весь рост, объединиться против зла. Тони, ты занимаешь такую позицию, Америка занимает такую позицию”, - заявил он.

"Спасибо тебе, Америка, за то, что ты поддерживаешь Израиль сегодня, завтра и всегда", - заключает он.