О нас

Премьер-министр Израиля останется на ночь в госпитале

Премьер-министр Израиля останется на ночь в госпитале Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на ночь под наблюдением врачей в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, еженедельное заседание кабмина под его руководством перенесено с 16 на 17 июля.
Другие страны
16 июля 2023 г. 03:47
Премьер-министр Израиля останется на ночь в госпитале

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на ночь под наблюдением врачей в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, еженедельное заседание кабмина под его руководством перенесено с 16 на 17 июля.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

По рекомендации своих врачей премьер-министр остается сегодня ночью в медицинском центре Sheba для наблюдения. Заседание кабинета министров, запланированное на утро воскресенья, перенесено на понедельник", - говорится в заявлении.

Ранее радио Kan сообщило, что за состоянием премьера в ночные часы будут наблюдать врачи из кардиологического центра госпиталя Tel HaShomer, куда Нетаньяху прибыл ранее в субботу в сопровождении своего кортежа из-за плохого самочувствия. Радиостанция отмечает, что для госпитализации премьера выбрана специальная боковая палата, что вызвано "логистическими причинами, связанными с мерами безопасности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri bir gecə xəstəxanada qalacaq

Самое важное

Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09
Украинские дети прошли медобследование в Баку 
ФотоУкраинские дети прошли медобследование в Баку 
15 июля 2023 г. 14:33
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2023 г. 13:18
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
15 июля 2023 г. 13:03
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
15 июля 2023 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
14 июля 2023 г. 21:22
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
14 июля 2023 г. 20:27
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi