Премьер-министр Израиля останется на ночь в госпитале

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на ночь под наблюдением врачей в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, еженедельное заседание кабмина под его руководством перенесено с 16 на 17 июля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на ночь под наблюдением врачей в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, еженедельное заседание кабмина под его руководством перенесено с 16 на 17 июля.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

По рекомендации своих врачей премьер-министр остается сегодня ночью в медицинском центре Sheba для наблюдения. Заседание кабинета министров, запланированное на утро воскресенья, перенесено на понедельник", - говорится в заявлении.

Ранее радио Kan сообщило, что за состоянием премьера в ночные часы будут наблюдать врачи из кардиологического центра госпиталя Tel HaShomer, куда Нетаньяху прибыл ранее в субботу в сопровождении своего кортежа из-за плохого самочувствия. Радиостанция отмечает, что для госпитализации премьера выбрана специальная боковая палата, что вызвано "логистическими причинами, связанными с мерами безопасности".