Премьер-министр Израиля объявил о завершении операции в Дженине

Израиль продолжит широкие военные рейды против террористов в палестинских городах, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посетив во вторник передовую базу ЦАХАЛа для командования операцией в Дженине.

Израиль продолжит широкие военные рейды против террористов в палестинских городах, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посетив во вторник передовую базу ЦАХАЛа для командования операцией в Дженине.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, Нетаньяху похвалил солдат ЦАХАЛа за «уничтожение многих террористических инфраструктур в Дженине, что позволило предотвратить множество террористических атак».

«В эти минуты мы завершаем миссию, и я могу сказать, что наша широкая акция в Дженине не является одноразовой, - заявил он. - Мы будем продолжать столько, сколько необходимо, чтобы искоренить терроризм. Мы не позволим Дженину стать убежищем для терроризма».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин «пристанищем для террористов», заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.