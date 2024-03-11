Премьер-министр Израиля назвал возможные сроки завершения операции в Газе

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может подойти к концу в течение ближайших двух месяцев.

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может подойти к концу в течение ближайших двух месяцев.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Politico.

"Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", ― сказал премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.