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Премьер-министр Израиля назвал возможные сроки завершения операции в Газе

Премьер-министр Израиля назвал возможные сроки завершения операции в Газе Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может подойти к концу в течение ближайших двух месяцев.
Другие страны
11 марта 2024 г. 03:19
Премьер-министр Израиля назвал возможные сроки завершения операции в Газе

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может подойти к концу в течение ближайших двух месяцев.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Politico.

"Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре", ― сказал премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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