Премьер-министр Израиля: ХАМАС объявил нам войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.

Как передает Report, об этом Нетаньяху заявил в обращении к народу.

“Граждане Израиля, мы на войне. Это не эскалация, это не еще один виток насилия. ХАМАС объявил нам войну”, - сказал он.

Он заверил граждан Израиля, что ХАМАС ответит за совершенные атаки.

Глава израильского правительства призвал граждан выполнять указания армии и уполномоченных госучреждений.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".