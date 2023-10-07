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Премьер-министр Израиля: ХАМАС объявил нам войну

Премьер-министр Израиля: ХАМАС объявил нам войну Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.
Другие страны
7 октября 2023 г. 13:05
Премьер-министр Израиля: ХАМАС объявил нам войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.

Как передает Report, об этом Нетаньяху заявил в обращении к народу.

“Граждане Израиля, мы на войне. Это не эскалация, это не еще один виток насилия. ХАМАС объявил нам войну”, - сказал он.

Он заверил граждан Израиля, что ХАМАС ответит за совершенные атаки.

Глава израильского правительства призвал граждан выполнять указания армии и уполномоченных госучреждений.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке Israeli PM: Hamas declared war on us
Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri: "Bu müharibədir və biz qalib gələcəyik"

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