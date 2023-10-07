Премьер-министр Израиля: ХАМАС объявил нам войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.
Как передает Report, об этом Нетаньяху заявил в обращении к народу.
“Граждане Израиля, мы на войне. Это не эскалация, это не еще один виток насилия. ХАМАС объявил нам войну”, - сказал он.
Он заверил граждан Израиля, что ХАМАС ответит за совершенные атаки.
Глава израильского правительства призвал граждан выполнять указания армии и уполномоченных госучреждений.
Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".