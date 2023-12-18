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Премьер-министр Израиля встретился с министром обороны США

Премьер-министр Израиля встретился с министром обороны США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился на тель-авивской базе Кирия с министром обороны США Ллойдом Остином.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 17:40
Премьер-министр Израиля встретился с министром обороны США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился на тель-авивской базе Кирия с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, основным предметом обсуждения стали военные действия в секторе Газы.

С израильской стороны в переговорах участвовали министр обороны Йоав Галант, глава Штаба национальной безопасности Цахи Анегби, начальник генерального штаба Герци Алеви и военный секретарь главы правительства Ави Гиль. С американской – глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун и заместитель посла в Израиле Стефани Халлет.

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Версия на английском языке Israeli PM, Pentagon chief mull situation in Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrailin baş naziri Pentqaonun şefi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

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