Премьер-министр Израиля встретился с министром обороны США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился на тель-авивской базе Кирия с министром обороны США Ллойдом Остином.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился на тель-авивской базе Кирия с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, основным предметом обсуждения стали военные действия в секторе Газы.

С израильской стороны в переговорах участвовали министр обороны Йоав Галант, глава Штаба национальной безопасности Цахи Анегби, начальник генерального штаба Герци Алеви и военный секретарь главы правительства Ави Гиль. С американской – глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун и заместитель посла в Израиле Стефани Халлет.