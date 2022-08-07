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Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа

Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа Армия обороны Израиля достигла всех целей военной операции в секторе Газа. На данный момент нет смысла ее продолжать.
Другие страны
7 августа 2022 г. 20:29
Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля достигла всех целей военной операции в секторе Газа. На данный момент нет смысла ее продолжать.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом премьер-министр Яир Лапид сделал соответствующее заявление на встрече с руководителями южных муниципалитетов.

По его словам, Израиль достиг своей цели в операции "Рассвет" за три дня боевых действий в Газе против палестинского "Исламского джихада".

Также он заявил, что на данный момент нет смысла продолжать операцию.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 20:00 (21:00 по бакинскому времени) может начаться перемирие в секторе Газа.

При этом израильская сторона говорила, что боевые действия прекратит только в том случае, если террористы прекратят запускать ракеты.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatın bütün məqsədlərinə nail olub”

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