Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля достигла всех целей военной операции в секторе Газа. На данный момент нет смысла ее продолжать.
Как передает Report со ссылкой на
По его словам, Израиль достиг своей цели в операции "Рассвет" за три дня боевых действий в Газе против палестинского "Исламского джихада".
Также он заявил, что на данный момент нет смысла продолжать операцию.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 20:00 (21:00 по бакинскому времени) может начаться перемирие в секторе Газа.
При этом израильская сторона говорила, что боевые действия прекратит только в том случае, если террористы прекратят запускать ракеты.