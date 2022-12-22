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Премьер-министр Изариля Нетаньяху сформировал правительство

Премьер-министр Изариля Нетаньяху сформировал правительство Глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля после нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми партнерами по коалиции.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 05:42
Премьер-министр Изариля Нетаньяху сформировал правительство

Глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля после нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми партнерами по коалиции.

Как сообщает Report, об этом он написал в Twitter за несколько минут до истечения срока, установленного президентом Ицхаком Герцогом для создания кабинета.

"Мне это удалось сформировать правительство", - сообщил Нетаньяху. Канцелярия главы государства подтвердила, что получила уведомление премьер-министра.

"Новое правительство будет действовать в интересах всех граждан Израиля", - заявил Нетаньяху в разговоре с президентом, поблагодарив общественность за оказанную ему поддержку.

Ранее лидер "Ликуда" обратился с просьбой к президенту продлить изначальный срок в 28 дней на формирование правительства еще на 10 суток - до 01:00 мск 22 декабря. Партия Нетаньяху добилась победы 1 ноября на досрочных парламентских выборах, 13 ноября он получил от президента мандат на создание кабинета.

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