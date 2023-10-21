Премьер-министр Италии посетит Израиль для встречи с Нетаньяху

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после посещения международного саммита по ситуации в секторе Газа, организованному в Египте, собирается отправиться в Израиль.
Об этом передает Report со ссылкой на итальянские СМИ.
Она планирует встретиться со своим коллегой Биньямином Нетаньяху.
Отметим, что саммит состоится 21 октября. Свое участие в мероприятии уже подтвердил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Кроме того, в Каир должны прибыть главы нескольких ближневосточных и европейских государств.
По данным Euractive, в мероприятии примут участие глава Европейского совета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.