​Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении президентского Квиринальского дворца.

"Президент республики Серджо Маттарелла принял председателя Совета министров профессора Джузеппе Конте, который передал заявление об отставке. Президент принял это к сведению и поручил Конте выполнять текущие обязанности", - говорится в тексте.

В нём также указывается, что в среду в 16:00 начнутся политические консультации.