Премьер-министр Исиба: Япония больше никогда не ошибется с выбором пути

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал помнить уроки Второй мировой войны и пообещал, что его страна больше никогда не ошибется с выбором собственного пути.

Как передает Report, об этом С. Исиба заявил выступая на общенациональная памятной церемонии по случаю 80-й годовщины объявления Японией о капитуляции во Второй мировой войне. Церемония прошла в токийском зале "Ниппон будокан".

"Мы должны высечь глубоко в сердце уроки той войны", - отметил он.

Глава японского правительства подчеркнул, что ужасы войны больше никогда не должны повториться. "Мы больше никогда не ошибемся с дорогой, по которой движемся вперед", - пообещал Исиба. Премьер Японии напомнил, что его страна после поражения во Второй мировой войне последовательно "шагала вперед, как мирное государство" и делала все возможное для поддержания мира во всем мире. Глава правительства подчеркнул, что Япония продолжит такую политику.

После этого на церемонии была объявлена минута молчания. Затем перед собравшимися выступил император Японии Нарухито. "Надеюсь, что мы продолжим передавать будущим поколениям истории о трудностях, которые принесла та война, и продолжим стремиться к миру и счастью для всех людей", - сказал Нарухито. Он отметил, что Япония "глубоко раскаивается", и выразил надежду, что ужасы войны никогда не повторятся.