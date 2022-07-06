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Премьер-министр Ирландии прибыл в Киев

Премьер-министр Ирландии прибыл в Киев Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев
Другие страны
6 июля 2022 г. 12:14
Премьер-министр Ирландии прибыл в Киев

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, по сообщению The Guardian, в ходе визита он проведет ряд встреч, призванных подтвердить солидарность Ирландии с украинскими властями.

"Народ Ирландии поддерживает Украину. Обстрелы и нападения на гражданское население являются ничем иным, как военными преступлениями, и я воспользуюсь своим визитом, чтобы выразить поддержку со стороны Ирландии попыткам привлечь к полной ответственности тех, кто стоит за этими нападениями", - заявил Мартин.

Он подчеркнул, что Ирландия будет оказывать поддержку Украине на пути к полноправному членству в ЕС.

"Дух и решимость украинского народа вдохновляют всех нас, и Ирландия будет оказывать всяческую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также продолжать принимать и поддерживать гражданских лиц, спасающихся от этой войны", - добавил премьер.

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Версия на английском языке Irish Prime Minister arrives in Kyiv

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