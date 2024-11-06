Премьер-министр Ирландии назвал планируемую дату всеобщих выборов в стране

Премьер-министр Ирландии и лидер ирландской партии "Финэ Гаэль" Саймон Харрис заявил, что планирует провести досрочные всеобщие выборы 29 ноября текущего года.

Премьер-министр Ирландии и лидер ирландской партии "Финэ Гаэль" Саймон Харрис заявил, что планирует провести досрочные всеобщие выборы 29 ноября текущего года.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня и завтра в парламенте и Сенате (палатах парламента - ред.) предстоит провести важную работу. Поэтому я намерен в пятницу добиваться роспуска парламента президентом Хиггинсом", - сказал он.

Харрис выразил надежду на то, что 29 ноября в Ирландии состоятся всеобщие выборы.

"Я с нетерпением жду предстоящих недель и прошу народ Ирландии предоставить мне мандат", - отметил премьер.

Напомним, что ранее парламент Ирландии одобрил законопроект о финансах, что открыло путь к проведению досрочных всеобщих выборов. По информации телеканала RTE, за билль, в котором отражены все решения правительства в рамках ранее объявленного бюджета на 2025 год, подразумевающего снижение налогов в стране, проголосовали 75 членов Палаты представителей, нижней палаты парламента, против выступили 55 депутатов.

По утверждению агентства, планы избранного президента США Дональда Трампа по сокращению корпоративных налогов в США и введению пошлин ставят под угрозу низконалоговую экономическую модель Ирландии, которая опирается на огромные американские инвестиции.