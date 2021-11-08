Премьер-министр Ирака заявил, что известны исполнители покушения на него

Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака, заявил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение на него в ночь на воскресенье, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны.

Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака, заявил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение на него в ночь на воскресенье, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в социальной сети Twitter на странице канцелярии премьера.

"Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена... Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим", - подчеркнул он на экстренном заседании кабмина.

Аль-Казыми отметил, что в Ираке есть определенные силы, которые недовольны происходящими в стране демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией. "Мы не позволили, чтобы страна погрузилась в региональную войну, и смогли обеспечить в ней безопасность. Мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни один из них не уйдет от наказания", - указал глава кабинета министров.