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Премьер-министр Ирака заявил, что известны исполнители покушения на него

Премьер-министр Ирака заявил, что известны исполнители покушения на него Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака, заявил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение на него в ночь на воскресенье, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны.
Другие страны
8 ноября 2021 г. 01:45
Премьер-министр Ирака заявил, что известны исполнители покушения на него
Мустафа аль-Казыми

Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака, заявил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение на него в ночь на воскресенье, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в социальной сети Twitter на странице канцелярии премьера.

"Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена... Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим", - подчеркнул он на экстренном заседании кабмина.

Аль-Казыми отметил, что в Ираке есть определенные силы, которые недовольны происходящими в стране демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией. "Мы не позволили, чтобы страна погрузилась в региональную войну, и смогли обеспечить в ней безопасность. Мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни один из них не уйдет от наказания", - указал глава кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке İraqın baş naziri ona qarşı sui-qəsd təşkil edənlərin adlarını bilir

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