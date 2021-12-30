Премьер-министр Ирака: Силы международной коалиции покинули страну

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи подтвердил завершение вывода боевых подразделений международной коалиции из страны.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи подтвердил завершение вывода боевых подразделений международной коалиции из страны.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.

"Завершены боевые операции коалиции и вывод всех ее войск и боевой техники за пределы Ирака. Ее роль теперь ограничена консультациями и поддержкой согласно итогам стратегического диалога Ирак-США", - отметил премьер.

Аль-Каземи поблагодарил коалицию и заверил, что ВС Ирака готовы защитить население от угрозы боевиков ИГИЛ.

Объединенный штаб командования ВС Ирака объявил 22 декабря о полном завершении вывода боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака, в стране остались только иностранные военные советники. Представитель командования подчеркнул, что вывод иностранных боевых подразделений завершен до запланированного срока - 31 декабря. Последними Ирак покинули военнослужащие коалиции, дислоцированные на базе Харир.