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Премьер-министр Ирака: Силы международной коалиции покинули страну

Премьер-министр Ирака: Силы международной коалиции покинули страну Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи подтвердил завершение вывода боевых подразделений международной коалиции из страны.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 02:13
Премьер-министр Ирака: Силы международной коалиции покинули страну

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи подтвердил завершение вывода боевых подразделений международной коалиции из страны.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.

"Завершены боевые операции коалиции и вывод всех ее войск и боевой техники за пределы Ирака. Ее роль теперь ограничена консультациями и поддержкой согласно итогам стратегического диалога Ирак-США", - отметил премьер.

Аль-Каземи поблагодарил коалицию и заверил, что ВС Ирака готовы защитить население от угрозы боевиков ИГИЛ.

Объединенный штаб командования ВС Ирака объявил 22 декабря о полном завершении вывода боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака, в стране остались только иностранные военные советники. Представитель командования подчеркнул, что вывод иностранных боевых подразделений завершен до запланированного срока - 31 декабря. Последними Ирак покинули военнослужащие коалиции, дислоцированные на базе Харир.

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Версия на азербайджанском языке İraqın baş naziri: "Beynəlxalq koalisiya qüvvələri ölkəni tərk edib"

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