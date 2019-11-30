​Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента в Багдаде.

О намерении Абделя Махди уйти в отставку сообщалось еще в конце октября.

Накануне он заявил, что услышал послание Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжелых условиях в стране и неспособности уполномоченных органов справляться с ситуацией, и попросит парламент уволить его.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.