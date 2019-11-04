Премьер-министр Иордании проведет перестановки в правительстве

Премьер-министр Иордании Омар Раззаз объявил в понедельник о намерении провести перестановки в правительстве королевства и попросил министров написать заявления об отставке со своих постов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Petra.

"Необходимость в перестановках продиктована вызовами предстоящего периода в развитии страны", - указал премьер.

59-летний экономист Омар Раззаз возглавляет кабинет с июня 2018 года и с тех пор уже три раза проводил перестановки в своем правительстве, он занимает также пост министра обороны.