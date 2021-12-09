Премьер-министр и правительство Буркина-Фасо отправлены в отставку

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе на фоне сложной ситуации с терроризмом в стране принял отставку премьер-министра страны Кристофа Дабире, что, согласно местным законам, автоматически привело к отставке всего правительства.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе на фоне сложной ситуации с терроризмом в стране принял отставку премьер-министра страны Кристофа Дабире, что, согласно местным законам, автоматически привело к отставке всего правительства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление генерального секретаря правительства Стефана Вацлава Сану.

Дабире написал заявление об уходе с поста 8 декабря. "Президент, принимая во внимание заявление премьер-министра, постановил освободить его от обязанностей", - приводит агентство слова Сану во время чтения им указа главы государства в эфире национального телевидения. Генсек правительства отметил, что члены правительства, также уходящие в отставку, продолжат выполнять свои прямые обязанности до формирования нового его состава.

27 ноября в стране прошла антиправительственная акция протеста на фоне участившихся нападений исламистских группировок. В частности, 14 ноября на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, произошло вооруженное нападение боевиков на пост жандармерии, в результате которого погибли не менее 53 человек, в стране был объявлен трехдневный траур. Президент накануне демонстрации объявлял о новых мерах по борьбе с террористами, подчеркнув необходимость формирования нового, более сплоченного правительства. Позже в стране прошла операция по противодействию коррупции.