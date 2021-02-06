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Премьер-министр Франции не исключил введения третьего карантина в стране

Премьер-министр Франции не исключил введения третьего карантина в стране Жан Кастекс подчеркнул, что карантин "является крайним средством" из-за его негативных последствий
Другие страны
6 февраля 2021 г. 11:46
Премьер-министр Франции не исключил введения третьего карантина в стране

Власти Франции могут быть вынуждены принять решение о введении третьего режима карантина по коронавирусу в случае ухудшения санитарной ситуации в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Жан Кастекс заявил в интервью, опубликованном в субботу газетой Ouest-France.

"Никто не может быть уверен в том, что нам удастся преодолеть эпидемию без введения нового режима карантина. Очевидно, что в последние дни темпы эпидемии во Франции снизились. Это было достигнуто благодаря тем мерам, которые власти принимали в течение целого ряда недель. Новый карантин будет введен в случае, если ситуация резко ухудшится", - сообщил Кастекс.

Он подчеркнул при этом, что такой карантин "является крайним средством, потому что если известно его положительное влияние на борьбу с эпидемией, в то же время известны и негативные его последствия в социальной, гуманитарной и даже санитарной сфере".

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Версия на английском языке France may impose third quarantine regime over COVID

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