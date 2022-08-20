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Премьер-министр Финляндии прошла тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии прошла тест на наркотики Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что прошла тест на наркотики, результаты ожидаются на следующей неделе.
Другие страны
20 августа 2022 г. 02:15
Премьер-министр Финляндии прошла тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что прошла тест на наркотики, результаты ожидаются на следующей неделе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Премьер-министр добавила, что она не принимала запрещенные вещества и провела тест, чтобы развеять сомнения.

"Правительство всегда работает в полную силу, но заседания не созываются среди ночи. Если нужно, я всегда готов выехать", - заявила Марин.

Помимо политических оппонентов, к проверке призвал член коалиционной партии (помимо Социал-демократической партии Финляндии, правительство состоит из еще четырех групп), поскольку на одной из записей с мероприятия говорится, что упоминалось слово "кокаин".

В четверг, 18 августа, мировые СМИ распространили запись с 36-летней премьер-министром Финляндии Санной Марин. Там можно видеть поющую и танцующую главу правительства в окружении друзей и финских звезд. И хотя некоторых это зрелище шокировало, политик не поддалась давлению, подчеркивая, что ничего противозаконного не делала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFinlandiyanın əyləncə görüntüləri yayılan Baş naziri narkotik testindən keçib

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