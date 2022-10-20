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Премьер-министр Эстонии призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину

Премьер-министр Эстонии призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину.
Другие страны
20 октября 2022 г. 18:48
Премьер-министр Эстонии призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением она выступила в четверг по прибытии на саммит ЕС.

"Союзницы НАТО, обладающие системами ПВО, должны направить их Украине, чтобы она могла использовать их при обороне и избежать разрушения энергетической инфраструктуры", - сказала она.

18 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая на Берлинском форуме внешней политики, заявил, что у Запада есть все возможности продолжать поставки военного оборудования Украине, а утверждение о том, что у западных стран закончились запасы вооружения, является ошибочным.

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