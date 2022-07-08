Премьер-министр Эстонии покидает свой пост

20:53

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит с занимаемой должности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Delphi.

"Я сделала это предложение сама, потому что, если бы я назначила новых министров, было бы много шума и недовольства", - добавил Каллас.

Каллас подчеркнул, что COVID-19 еще не преодолен, наблюдается высокая инфляция и энергетический кризис.

"Но западные государства не должны расслабляться, потому что они обязаны помогать Украине. НАТО должно начать реализацию плана укрепления восточного фланга вблизи границ с Россией", - заявила эстонский министр.