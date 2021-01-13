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Премьер-министр Эстонии объявил об отставке из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии объявил об отставке из-за коррупционного скандала Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco
Другие страны
13 января 2021 г. 10:44
Премьер-министр Эстонии объявил об отставке из-за коррупционного скандала
Юри Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Юри Ратас заявил журналистам.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор, - заявил Ратас. - В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики".

Он добавил, что это заявление фактически означает конец нынешней правящей коалиции, в которую входят также Консервативная народная партия и партия "Отечество".

Накануне государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco.

По версии прокуратуры, Корб договорился с Тедером о том, что тот пожертвует Центристской партии до €1 млн до выборов в местные самоуправления, которые намечены на 17 октября 2021 года. В обмен на это связанная с Тедером компания Porto Franco должна была получить от государства кредит на €39,3 млн на реализацию девелоперского проекта.

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