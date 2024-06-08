Премьер-министр Дании отменила предвыборные мероприятия после нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отменила несколько предвыборных мероприятий после того, как на нее напали на площади в Копенгагене.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.
В офисе Фредериксен заявили, что ей необходимо пройти обследование в больнице.
Согласно опубликованному в субботу заявлению, премьер-министр страдает от "незначительного ушиба" после нападения в пятницу.
Она "в хорошем состоянии, но потрясена случившимся".
39-летний нападавший был арестован сразу после инцидента и должен предстать в субботу перед судьей, который примет решение о его задержании или освобождении, говорится в сообщении полиции на странице в соцсети "X".