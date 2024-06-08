О нас

Премьер-министр Дании отменила предвыборные мероприятия после нападения

Премьер-министр Дании отменила предвыборные мероприятия после нападения Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отменила несколько предвыборных мероприятий после того, как на нее напали на площади в Копенгагене.
Другие страны
8 июня 2024 г. 15:27
Премьер-министр Дании отменила предвыборные мероприятия после нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отменила несколько предвыборных мероприятий после того, как на нее напали на площади в Копенгагене.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

В офисе Фредериксен заявили, что ей необходимо пройти обследование в больнице.

Согласно опубликованному в субботу заявлению, премьер-министр страдает от "незначительного ушиба" после нападения в пятницу.

Она "в хорошем состоянии, но потрясена случившимся".

39-летний нападавший был арестован сразу после инцидента и должен предстать в субботу перед судьей, который примет решение о его задержании или освобождении, говорится в сообщении полиции на странице в соцсети "X".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi