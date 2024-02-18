Премьер-министр Болгарии подаст в отставку 6 марта

Премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации.

Премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление об этом Денков сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности.

"6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет", - сообщил глава правительства.

Денков уточнил, что вопрос о том, кто возглавит в новом правительстве министерство иностранных дел, остается открытым.