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Премьер-министр Болгарии подаст в отставку 6 марта

Премьер-министр Болгарии подаст в отставку 6 марта Премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 19:32
Премьер-министр Болгарии подаст в отставку 6 марта

Премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление об этом Денков сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности.

"6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет", - сообщил глава правительства.

Денков уточнил, что вопрос о том, кто возглавит в новом правительстве министерство иностранных дел, остается открытым.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın baş naziri martın 6-da istefa verəcək

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