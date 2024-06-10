Премьер-министр Баварии призвал к досрочным выборам в ФРГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в Германии после провальных результатов партий правящей в стране коалиции на голосовании в Европарламент.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в Германии после провальных результатов партий правящей в стране коалиции на голосовании в Европарламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал сказал телеканалу N-TV.

"По большому счету, этому правительству конец. И сейчас должно случиться то же самое, что во Франции: там были призывы к досрочным выборам, и Макрон объявил их. Нашей стране нужен новый старт. У коалиции "Светофор" больше нет мандата, больше нет доверия среди населения. Поэтому теперь должны как можно быстрее пройти досрочные выборы", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман призвал канцлера Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.