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Премьер-министр Арубы ушла в отставку

Премьер-министр Арубы ушла в отставку Премьер-министр нидерландского острова Аруба Эвелин Вевер-Крус приняла решение уйти в отставку из-за того, что ряд членов партии из ее коалиции подозревается в хищении государственных средств
Другие страны
31 марта 2021 г. 06:19
Премьер-министр Арубы ушла в отставку
Эвелин Вевер-Крус

Премьер-министр нидерландского острова Аруба Эвелин Вевер-Крус приняла решение уйти в отставку из-за того, что ряд членов партии из ее коалиции подозревается в хищении государственных средств.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Оно отмечает, что также будет распущен парламент острова, о дате новых выборов власти планируют объявить позже.

По данным агентства, экономика Арубы, где проживают более 103 тыс. человек, сократилась на 25 процента в прошлом году. Причиной этого стало резкое снижение числа туристов из-за пандемии.

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