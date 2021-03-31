Премьер-министр Арубы ушла в отставку

Премьер-министр нидерландского острова Аруба Эвелин Вевер-Крус приняла решение уйти в отставку из-за того, что ряд членов партии из ее коалиции подозревается в хищении государственных средств

Премьер-министр нидерландского острова Аруба Эвелин Вевер-Крус приняла решение уйти в отставку из-за того, что ряд членов партии из ее коалиции подозревается в хищении государственных средств.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters .

Оно отмечает, что также будет распущен парламент острова, о дате новых выборов власти планируют объявить позже.

По данным агентства, экономика Арубы, где проживают более 103 тыс. человек, сократилась на 25 процента в прошлом году. Причиной этого стало резкое снижение числа туристов из-за пандемии.