Премьер-министр Пакистана обратился к мировому сообществу

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал мировое сообщество осудить произошедшее на афгано-пакистанской границе.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал мировое сообщество осудить произошедшее на афгано-пакистанской границе.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Неспровоцированный обстрел афганскими пограничными силами в Чамане, приведший к смерти нескольких граждан Пакистана и ранению более дюжины человек, вызывает сожаление и заслуживает самого решительного осуждения", - говорится в публикации.

Премьер-министр также подчеркнул, что временное правительство Афганистана должно не допустить повтора подобных инцидентов.

Отметим, что по меньшей мере 6 граждан Пакистана погибли, еще 17 получили ранения в результате стрельбы прошлой ночью возле погранично-пропускного пункта Спин-Болдак-Чаман на афгано-пакистанской границе.