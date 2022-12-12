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Премьер-министр Пакистана обратился к мировому сообществу

Премьер-министр Пакистана обратился к мировому сообществу Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал мировое сообщество осудить произошедшее на афгано-пакистанской границе.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 10:01
Премьер-министр Пакистана обратился к мировому сообществу

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал мировое сообщество осудить произошедшее на афгано-пакистанской границе.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Неспровоцированный обстрел афганскими пограничными силами в Чамане, приведший к смерти нескольких граждан Пакистана и ранению более дюжины человек, вызывает сожаление и заслуживает самого решительного осуждения", - говорится в публикации.

Премьер-министр также подчеркнул, что временное правительство Афганистана должно не допустить повтора подобных инцидентов.

Отметим, что по меньшей мере 6 граждан Пакистана погибли, еще 17 получили ранения в результате стрельбы прошлой ночью возле погранично-пропускного пункта Спин-Болдак-Чаман на афгано-пакистанской границе.

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