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Премьер Малайзии объявил о введении в стране полного локдауна

Премьер Малайзии объявил о введении в стране полного локдауна Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о введении в стране полного локдауна в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом.
Другие страны
28 мая 2021 г. 17:31
Премьер Малайзии объявил о введении в стране полного локдауна

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о введении в стране полного локдауна в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление главы правительства опубликовала его администрация.

"Все сектора экономики, за исключением относящихся к стратегически необходимым, c 1 июня временно перестают функционировать", - указывается в сообщении. "Ограничения продлятся 14 суток", - уточнили в администрации.

Минздрав в пятницу сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусом превысило 8,2 тыс., что стало рекордно высоким показателем за все время. Генеральный директор ведомства Хишам Абдула признал, что "отделения интенсивной терапии в местных больницах заполнены на 90%".

Впервые полный локдаун был введен в стране с марта по май прошлого года. Кроме того, в начале года с 22 января по 5 марта в стране уже действовали социальные ограничения. Тогда правительству удалось снизить среднесуточный прирост числа заражений до 3 тыс.

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