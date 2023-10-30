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Премьер Ливана заявил, что стремится не допустить вступления страны в конфликт с Израилем

Премьер Ливана заявил, что стремится не допустить вступления страны в конфликт с Израилем Премьер-министр Ливана Наджиб Микати намерен предотвратить вступление страны в ближневосточный конфликт, однако не исключает дальнейшей эскалации.
Другие страны
30 октября 2023 г. 18:50
Премьер Ливана заявил, что стремится не допустить вступления страны в конфликт с Израилем

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати намерен предотвратить вступление страны в ближневосточный конфликт, однако не исключает дальнейшей эскалации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью AFP.

"Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну", - сказал Микати.

По словам премьера, Ливан "находится в эпицентре бури", вызванной конфликтом. "Я не исключаю эскалации, поскольку идет гонка по достижению режима прекращения огня до того, как конфликт перекинется на весь регион", - добавил премьер.

Ранее в комментарии для телеканала Sky News Arabia Микати заявил, что если Ливан окажется втянут в военное противостояние с Израилем, это будет означать, что весь Ближний Восток погрузится в хаос.

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